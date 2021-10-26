Alec Baldwin’e dolu silah veren yönetmen yardımcısı daha önce de aynı hatayı yapmış

Alec Baldwin'e Halyna Hutchins'i öldüren silahı verdiği iddia edilen “Rust”ın yönetmen yardımcısı, başka bir yapımdan yine silahlı bir olay yüzünden kovulmuş.

Sozcu.com.tr

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Prodüksiyon şirketi Rocket Soul Studios CNN’e verdiği demeçte, Dave Halls’ın 2019’da “Freedom’s Path” filminde yönetmen yardımcısı olduğu sırada, bir silahın beklenmedik bir şekilde ateş alması sonunda ses ekibinden bir kişinin yaralandığı belirtildi.

CNN’in haberine göre; yaralanan set çalışanı tıbbi tedavi gördü ve birkaç gün de çalışamadı. Yapım şirketi yaptığı açıklamada; yönetmen yardımcısının olaylar için çok pişman olduğunu ve feshedilme nedenlerini anladığını söyledi:

“Çekim süresi boyunca yeni bir yönetmen yardımcısı işe alındı. Filmin prodüksiyonu başarıyla tamamlandı.”

Baldwin geçen hafta perşembe günü film setinde bilmeden gerçek mermi içeren bir silah ateşledi. Kurşun, 42 yaşındaki Hutchins’i ölümcül şekilde vurdu ve 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza’yı yaraladı.

Halls, Baldwin’e silahı vermeden önce silahın güvenli olduğunu söylemişti.

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