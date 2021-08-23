Altın Portakal Sinema Okulu başvuruları açıldı

2-9 Ekim tarihleri arasında 58. kez gerçekleşecek Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleceğin sinemacılarına destek olmaya bu yıl da devam ediyor.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada “Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek” sloganıyla yola çıkılan Antalya Sinema Okulu için, “Bu yıl da Türkiye’deki üniversitelerde Radyo, Televizyon, Sinema, Medya, İletişim ve Görsel Sanatlar eğitimi alan 250 öğrenci seçilecek. Geleceğin sinemacılarına hayallerine ulaşmalarında destek olmayı ve ilham vermeyi amaçlayan Altın Portakal Sinema Okulu’nda sinema sektörünün önde gelen isimleri öğrencilerle tecrübelerini paylaşacak” dedi.

BAŞVURUCU BAŞLANGICI 13 EYLÜL

Festival, Altın Portakal Sinema Okulu’na katılamayan sinemaseverleri de unutmuyor. Herkesin erişimine açık olarak yayınlanacak söyleşi ve röportaj videoları ile Türkiye’nin dört bir yanından sinemaseverlere ulaşmak amaçlanıyor. Bu videolar, festival sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Altın Portakal Sinema Okulu için son başvuru tarihi 13 Eylül Pazartesi olarak belirlendi. Sinema öğrencileri başvuru formuna festival web sitesi üzerinden ulaşabilirler.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütecek. (İHA)