Anadolu’nun ilk kilisesi: Aya Elenia

5 bin yıllık tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapılan Sille Mahallesi’nin her köşesinde Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Karamanoğlu Beyliği ve Osmanlı’nın izleri bulunuyor. Tarih boyunca medeniyetlerin üzerinde yaşadığı bölgede ilk yerleşimin Neolitik Çağa kadar uzandığı düşünülüyor.

Rum köyü olarak da bilinen mahalledeki Aya Elenia Kilisesi ise Anadolu’daki ilk kiliselerden biri olarak biliniyor. Şu an müze olarak kullanılan kilisenin rehberi Nevzat Demirbaş, “Aya Elenia Kilisesi, milattan sonra 327 yılında kurulan bir kilisedir. Constantinus’un annesi Helena tarafından Kudüs yolcuğu sırasında yaptırılıyor. 11inci yüzyıldan sonra Sille’nin önemi artar ve Aya Elenia Kilisesi, Hristiyanlık dünyası için merkez haline gelir. Dini konular için sıkıntısını çözmek isteyen Hristiyanlar buraya gelmeye başlar” dedi.

İLK PROTEZ HASTANESİ

Birinci Dünya Savaşı sırasında başka kiliseler de olması nedeniyle Aya Elenia Kilisesi’nin hastaneye dönüştürüldüğünü söyleyen Demirbaş, “Kitabesi burada sergilenmektedir, Sıhhiye kalemi diye yazıyor. Burası o dönemde medikal hastanesine çevrilip protez üretmeye başlıyor. 1923 yılında mübadele ile Aya Elenia Kilisesi ibadete kapatılır” diye konuştu.

Aya Elenia Kilisesi’nin Roma’nın Hristiyanlığı serbest bırakmasından 3 yıl önce inşa edildiği bilgisini veren Nevzat Demirbaş, “Anadolu’da çeşitli yerler vardır, mağaradan kiliseye dönüştürülmüş. Hatay-Antakya’daki tarihi Saint Pierre Kilisesi gibi. Bu tür yerler mağarayken, geçiş döneminde kiliseye dönüştürülen yerler. İsimleri de kiliseden ziyade kenise şeklinde adlandırılır yani ‘ibadet için toplanılmış’ yer anlamına gelir. Aya Elenia Kilisesi’nin kitabesinde ise Ecclesia (kilise) şeklinde anlatılıyor. Aya Elenia Kilisesi bir yerden dönüştürülmemiş, sıfırdan inşa edilen ilk kilisedir” ifadelerini kullandı. (DHA)