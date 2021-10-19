Angelina Jolie, yeni filminin galasına çocuklarıyla katıldı

Brad Pitt ile çatışmalı geçen ayrılık ve velayet sürecinden sonra Angelina Jolie, son filmi Eternals'ın galasına beş çocuğu ile birlikte katıldı.

Sozcu.com.tr

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Marvel dünyasının son filmlerinden Eternals için Richard Madden, Kumail Nanjiani, Salma Hayek, Kit Harington ve Gemma Chan gibi isimlerle kamera karşısına geçen Jolie, filmin galasına beş çocuğuyla birlikte katıldı.

Jolie, Brad Pitt ile süren boşanma davası ve ardından da velayet davasıyla son zamanlarda sık sık gündeme geliyordu. Çocukların velayeti için çarpışan Jolie, Pitt’in aile içi şiddet gösterdiğini iddia etmiş, çocukların mahkemede ifade vermesini istemiş, istekleri reddedilince de mahkeme yargıcını suçlamıştı.

Bu defa Hollywood’un başarılı oyuncusu, son filmi Eternals’ın galasında boy gösterdi.

Oscar ödüllü yönetmen Chloé Zhao’nun yönetmen koltuğuna oturduğu Eternals’ın 5 Kasım’da sinemalarda gösterilmesi bekleniyor.

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