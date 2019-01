ABD’li ünlü oyuncu Angelina Jolie’, kitaptan uyarlanan gerilim filmi Those Who Wish Me Dead filmiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Brad Pitt ile olan evliliğini sona erdirme kararı alan Jolie, son olarak geçtiğimiz yaz vizyona giren Malefiz 2’de rol almıştı.

Jolie’nin yeni filminin Kevin Costner'ın Yellowstone dizisinin ikinci sezonunu tamamladıktan sonra başlayacağı ve 2020’de vizyona gireceği öğrenildi.