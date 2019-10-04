Ankara’ya yeni tiyatro

Ankara’nın yeni sanat merkezi, Çankaya Sahne adıyla açılış yaptı. Önce sinema sonra diskotek olan merkez şimdi tiyatro sahnesi olarak sanatseverleri karşılayacak.

Yavuz ALATAN/ANKARA

Ankara'nın yeni sanat merkezi, Çankaya Sahne adıyla açılış yaptı. Önce sinema sonra diskotek olan merkez şimdi tiyatro sahnesi olarak sanatseverleri karşılayacak.

Tiyatro merkezi, konser, sergi alanı, sanatsal toplantılar için de hizmet verecek. 500 kişilik kapasitesiyle hizmete giren merkez, ilk olarak Stefan Tsanev’in “Sokrates’in Son Gecesi” adlı komedisi, Neil Simon’un “Büyük Aşıkların Sonuncusu” ve Muzaffer İzgü’nün “Eller Yukarı Lütfen” adlı komedileriyle seyirci ile buluşacak.