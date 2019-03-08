Antalyalı rock grubu Kafile’den 8 Mart’ta anlamlı klip

Yaklaşık 10 yıldır Antalya’da konserler veren ve bölgenin en çok takipçisi bulunan müzik gruplarından Kafile, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Kadın' isimli bir single yayınladı.

Şarkıda geçmişten günümüze, ülkemiz ve tüm dünyada kadınların maruz kaldıkları ve yaşadıkları kötü olayları kendi tarzında anlatan grup, şarkıya çektiği klipte Şule Çet, Özgecan Aslan, Değer Deniz, Aysin Büyüknohutçu, Bergen (Belgin Sarılmışer), Münevver Karabulut ve Hande Kader gibi cinayete kurban giden kadınlarımızın fotoğraflarına yer verirken, klipte konuk oyuncu olarak grubun dinleyenlerinden oluşan bir grup genç kadın yer aldı. Klibin yönetmenliğini ise grubun gitaristi Mali Akpolat yaptı.

Antalya'da bulunan Büyük Sesler kayıt stüdyosunda kaydedilen şarkının, miksini Mor ve Ötesi, Şebnem Ferah, Gece, Neyse ve Demir Demirkan gibi rock müzisyenlerinin yanı sıra Sezen Aksu, Sıla, Sertab Erener, Tarkan, Nazan Öncel gibi isimlerle de çalışmış olan Alp Turaç yaparken, masteringini ise Vega, Pinhani, Tuna Kiremitçi gibi isimlerle çalışmış olan Evren Arkman yaptı.

Vokalde Gizem Günaç, gitar ve geri vokalde Mali Akpolat ve bas gitarda Hakan Kutlu'dan oluşan gruba, konserlerde davulda Hüseyin Akkuş eşlik ediyor.

Grup önümüzdeki aylarda iki adet single yayınladıktan sonra, yaz boyunca ülkemizin çeşitli yerlerinde konserler vermeye hazırlanıyor.

Kafile’nin ilk albümü, 2019 sonbaharında raflardaki yerini alacak.

Şarkının klibini youtube kanalından da izleyebilirsiniz.