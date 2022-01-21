Ara Güler’in gözünden ‘İstanbul’ bu sergide!

Şişli’deki Ara Güler Müzesi’nde 2022 yılının ilk sergisi “Muhtelif İstanbul” kapılarını açtı.

Nazan DOĞANER HALICI

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Adını Ara Güler'in arşivinde çeşitli konular için kullandığı “Muhtelif” temasından alan sergi, İstanbul'un gözü olarak anılan Ara Güler'in kadrajından fotoğraflarla ziyaretçileri İstanbul yolculuğuna çıkarıyor.

Konsept ve tasarımı Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'ne ait sergide, Ara Güler'in 58 farklı siyah beyaz İstanbul fotoğrafı, İstanbul slayt kutuları, Güler Apartmanı'ndan arşiv kutuları, Leica fotoğraf makinası ile 1950 ve 1960'lı yıllara ait kontak baskı örnekleri yer alıyor.

Sergide ayrıca, Ara Güler'in hikayelerini yazdığı daktilo, lise yıllarında kaleme aldığı hikâyelerden oluşan defteri ve bu hikayelerden biri olan” İstanbul'da Sabah”da sergileniyor.

Bu hikayenin yayımlandığı 1946 tarihli Haber gazetesi kupürü de sergide görülebilir.