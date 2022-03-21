Aşık Veysel ölümünün 49. yılında mezarı başında anıldı

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 49. yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anıldı.

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Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 49. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde bulunan kabir ziyaretine Vali Salih Ayhan, Şatıroğlu’nun yakınları ve köy sakinleri katıldı.

Kuran-ı Kerim ve dua okunmasının ardından katılımcılar tarafından mezara çiçek bırakıldı.

“DOSTLAR BENİ HATIRLASIN”

Vali Salih Ayhan, “Medeniyetimizin ruhunda, mayasında aşk vardır. Dolayısıyla bu mayaya hizmet edenler hiçbir zaman unutulmaz. İşte biz de onun söylediği gibi ‘Dostlar beni hatırlasın’ diyoruz ve dostları olarak Aşık Veysel’i her zaman hatırlıyoruz ve ona sahip çıkıyoruz” dedi.



“DEDEM BİR DERYAYDI”

Aşık Veysel’in torunu Burçak Keçeci ise “Dedemi 49. ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Dedem bir deryaydı. Bu deryanın içerisinde vatan, insan sevgisi, birlik beraberliği, doğa sevgisi ve çalışkanlığı vardı. Yaşamı boyunca türkülerinde gelecek kuşaklara bu temel kavramları aktarmış ve öğütlerde bulunmuştur. Bu öğütler ışığında dostları onu asla unutmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Kabir ziyaretinin ardından Aşık Veysel Müzesi gezildi. (İHA)