Assos’ta 2 bin 300 yıllık aile mezarlığı bulundu

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Antik Çağ’ın en önemli liman kentlerinden biri olan Assos Antik Kenti’nde, bu sezon ki kazılarda ilginç bir keşif yapıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Assos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında sürdürülen kazı çalışmaları kentin değişik bölgelerinde devam etti. Antik kent içindeki Nekropolis’te yapılması planlanan karşılama merkezinin sondaj kazısı sırasında 2 bin 300 yıllık aile mezarlığına rastlandı. Yakılarak gömülmüş bireylerin külleri ve iskeletlerine ulaşılan aile mezarlığında 21 farklı defin yapıldığı belirlendi.



“21 BİREY TESPİT ETTİK”



Kazı Başkanı Prof. Dr. Arslan, kazılar sırasında Nekropolis denilen bölgede bir aile mezarlığı ortaya çıkarıldığını belirterek, “Mezarın kapağında ailenin o dönem soy isim şeklinde anılan ismi olan Aristios yazılıydı. İncelediğimizde Aristios ailesine ait verilere ulaştığımız bu aile mezarlığının etrafı duvarlarla çevriliydi. İçinde 21 birey tespit ettik. Bu alandaki ölü gömme adetleri, Helenistik Çağ’daki Assos’ta nasıl bir gelenek olduğu hakkında bize önemli bilgiler verdi” dedi.

Aile bireylerinin birinin normal, diğerlerinin ise yakılarak gömüldüğünü ifade eden Arslan, “Yakma işlemi sonrasında geriye kalan kemikler toplanarak taştan yapılmış küp biçimli urneler veya değişik toprak vazoların içine doldurulmuştur. Kemiklerin yanına bazı mezarlar hediyelerin bırakılmasının ardından üzerleri bir kumaş ile örtülmüştür. Taş urnelerin içine yabancı maddelerin girmesini önlemek için kapaklar kireç ile yapıştırılmıştır. Her mezara gözyaşı şişesi olarak bilinen unguentariumlar ve birer sikke bırakılmıştır. Sikkeler arasında Büyük İskender ve Ephesos kentine ait sikkeler dikkati çekmektedir” diye konuştu.

(DHA)