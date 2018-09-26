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Ata Demirer, ‘çiğ köfteyi yarattı yeni baştan!’
Ata Demirer, ‘çiğ köfteyi yarattı yeni baştan!’
Yönetmenlik koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu, senaryosunu ve başrolünü Ata Demirer'in üstlendiği BKM imzalı Hedefim Sensin'in çekimleri sürüyor.
Kültür Sanat 26 Eylül 2018 - 16:11

3 yıl aradan sonra Demet Akbağ ile Ata Demirer’i buluşturan filmin setinden eğlenceli kareler de sosyal medyada paylaşılıyor.

Ata Demirer, son olarak elinde çiğ köfte tepsisiyle gözüktüğü bir fotoğrafı “İsmim Zekeriya soyadım Taştan, çiğ köfteyi yaratmışım yeni baştan” notuyla paylaştı.

Fotoğraf kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

atademirer
“RÜZGARA SİTEM”

Ata Demirer, bugün Instagram’dan paylaştığı video ile de takipçilerini güldürdü. Esen rüzgarda şarkı söylediği görülen usta oyuncu, sitemini “Böyle mi esecekti, son günümde bu rüzgar” sözleriyle dile getirdi.

 

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Son güncelleme: 16:46 - 26.09.2018

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