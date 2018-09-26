Ata Demirer, ‘çiğ köfteyi yarattı yeni baştan!’
3 yıl aradan sonra Demet Akbağ ile Ata Demirer’i buluşturan filmin setinden eğlenceli kareler de sosyal medyada paylaşılıyor.
Ata Demirer, son olarak elinde çiğ köfte tepsisiyle gözüktüğü bir fotoğrafı “İsmim Zekeriya soyadım Taştan, çiğ köfteyi yaratmışım yeni baştan” notuyla paylaştı.
Fotoğraf kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
“RÜZGARA SİTEM”
Ata Demirer, bugün Instagram’dan paylaştığı video ile de takipçilerini güldürdü. Esen rüzgarda şarkı söylediği görülen usta oyuncu, sitemini “Böyle mi esecekti, son günümde bu rüzgar” sözleriyle dile getirdi.