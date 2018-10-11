Attila İlhan, bundan 13 yıl önce aramızdan ayrıldı… ‘Türk edebiyatının Kaptanı’ olarak anılan Attila İlhan kimdir?

Attila İlhan, bundan 13 yıl önce aramızdan ayrıldı… ‘Türk edebiyatının Kaptanı’ olarak anılan Attila İlhan kimdir?

'Türk Edebiyatının Kaptan'ı Attila İlhan, bundan 13 yıl önce 80 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Türkçe şiirin en önemli isimlerinden birisi olan usta şairi saygıyla anıyoruz...

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Türk edebiyatının Kaptan’ı Attila İlhan, 15 Haziran 1925’te İzmir Menemen’de doğdu. İzmir Atatürk Lisesi birinci sınıfındayken mektuplaştığı bir kıza yazdığı Nazım Hikmet şiirleriyle yakalanmasıyla 1941 Şubat’ında, 16 yaşındayken tutuklandı ve okuldan uzaklaştırıldı. Üç hafta gözaltında kaldı. İki ay hapiste yattı.

Danıştay kararıyla, 1944 yılında okuma hakkını tekrar kazandı ve İstanbul Işık Lisesi’ne yazıldı. Lise son sınıftayken amcasının kendisinden habersiz katıldığı CHP Şiir Armağanında Cebbaroğlu Mehemmed şiiriyle ikincilik ödülünü pek çok ünlü şairi geride bırakarak aldı. 1946’da mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. Üniversite hayatının başarılı geçen yıllarında Yığın ve Gün gibi dergilerde ilk şiirleri yayımlanmaya başladı. 1948’de ilk şiir kitabı Duvar’ı kendi imkânlarıyla yayımladı.



NAZIM HİKMET’İ KURTARMAK İÇİN PARİS’E GİTTİ

1948 yılında, üniversite ikinci sınıftayken Nâzım Hikmet’i kurtarma hareketine katılmak üzere ilk kez Paris’e gitti.

1951 yılında Gerçek gazetesinde bir yazısından dolayı soruşturmaya uğrayınca Paris’e tekrar gitti. Fransa’daki bu dönem, Attilâ İlhan’ın Fransızcayı ve Marksizmi öğrendiği yıllardır. 1950’li yılları İstanbul – İzmir – Paris üçgeni içerisinde geçiren Attilâ İlhan, bu dönemde ismini yavaş yavaş Türkiye çapında duyurmaya başladı.

Attilâ İlhan ilk kalp krizini 1985 yılında geçirdi. Bu tarihten sonra kardiyolojik sorunları devam eden İlhan’ın 2004’ten itibaren sağlık durumu daha da bozuldu. 10 Ekim 2005’te[3] İstanbul’daki evinde geçirdiği ikinci kalp krizi sonucu hayata veda ettiğinde 80 yaşındaydı.



13 yıldır aramızda olmayan Attila İlhan, dün Caddebostan Kültür Merkezi’nde anıldı.

‘MUSTAFA’M MUSTAFA KEMAL’İM’

Atatürkçü şair Atilla İlhan, bundan yıllar önce yazdığı ‘Mustafa Kemal’ şiirinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün izlerini silmek isteyenlerle ilgili şu mısraları kaleme almıştı:

“Nasıl böyle varıp geldin hoş geldin

Çıngı kaymış yalazlanmış gözlerin

Şol yüzünde güneş südü sıcaklık

Ellerinden öperim Mustafa Kemal

Senin dalın yaprağın biz senin fidanların

Biz bunları yapmadık

Sen elbette bilirsin bilirsin Mustafa Kemal

Elsiz ayaksız bir yeşil yılan

Yaptıklarını yıkıyorlar Mustafa Kemal

Hani bir vakitler Kubilay’ı kestiler

Çün buyurdun kesenleri astılar

Sen uyudun asılanlar dirildi

Mustafa’m Mustafa Kemal’im”