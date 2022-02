Ayşe Kulin’in romanı Adı Aylin tiyatro sahnesinde

Ayşe Kulin’in 100’ün üzerinde baskı yapan ve 80’e yakın ülkede yayınlanan en başarılı romanlarından “Adı Aylin”, şimdi de tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Aylin Devrimel Radomisli Cates'in prenseslikten Amerikan ordusuna katılmasına uzanan gerçek hayat hikayesi ve hâlâ gizemini koruyan ölümünü anlatan “Adı Aylin”, To Be House Of Production yapımcılığında 16 Şubat akşamı Zorlu PSM'de prömiyerini gerçekleştirecek. Hikayesi ile buluştuğu herkesi etkileyen esere adını veren Aylin karakterine başarılı oyuncu Tuba Ünsal hayat verirken; oyunun kadrosunda Aylin Aslım, Özgürcan Çevik, Selen Domaç, Ece Yüksel, Hande Subaşı, Ali Yoğurtçuoğlu, Gökçen Gökçebağ, Korhan Başaran, Kağan Uluca ve Sedat Can Güvenç gibi tecrübeli isimler yer alıyor.