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Ayumi Takano’dan Hiroşima mesajı
Ayumi Takano’dan Hiroşima mesajı
Türkiye'de oldukça sevilen Japon oyuncu Ayumi Takano, Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945 sabahı atılan atom bombası sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar için anlamlı bir mesaj paylaştı.
Kültür Sanat 6 Ağustos 2020 - 10:59

Bundan 75 yıl önce ilk kez bir savaşta atom bombası kullanıldı. O görüntüler dünyanın hafızasına kazındı. 6-9 Ağustos 1945’te 2. Dünya Savaşı’nın bitişini getiren Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan atom bombası sonucu 220 binden fazla kişi ölmüştü.

Bugün dünyanın dört bir yanından bu olay ile ilgili mesajlar paylaşılıyor. Hiroşima’da yaşanılan acıya dair bir mesaj da Türkiye’de de çok sevilen Japon oyuncu Ayumi Takano’dan geldi.

‘SAVAŞA KARŞIYIM’

Takano, paylaştığı tweet mesajında şöyle dedi:

“75 yıl önce bugünü unutmayacağım. Bir daha dünyanın hiçbir yerinde yaşanmasın. Savaşa karşıyım. #Hiroshima.”

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