Azra Kohen ve Saffet Emre Tonguç’tan Gör Beni

İlk kez, bir kitaba konu olan yer ve mekanlar aynı zamanda bir lansmana da ev sahipliği yaptı. Azra Kohen’in Everest Yayınları’ndan çıkan kitabı “Gör Beni” iki özel hikâye anlatıcısının; Azra Kohen ve Saffet Emre Tonguç’un anlatımlarıyla Kadıköy sokaklarında hayat buldu.

İki Devrin Hikayesi Kadıköy Gezisi

Azra Kohen ve Saffet Emre Tonguç 27 Şubat Çarşamba günü bir ilki gerçekleştirdi…

Gezinin ilk buluşma noktası 1800 yıllarından kalma ihtişamlı bir kiliseden bir sanat merkezine çevrilen “Yeldeğirmeni Sanat” idi. Mekânda toplanan konuklar sağlıklı kahvaltılıklarını atıştırırken Gör Beni romanı hakkında hiç bilinmeyen sırları ve romanda geçen yerlerin gizemli hikayelerini dinledi.

Hikayenin geçtiği yerler konuklarla birlikte adım adım keşfedilirken, Yeldeğirmeni-Kadıköy-Moda üçgeninde yapılan nostaljik geziye katılım büyüdü. 15 kişi çıkılan tur kısa zamanda, sokakta Azra Kohen ve Saffet Emre Tonguç'u fark eden halkın da katılımıyla 70 kişiye ulaştı. Ve böylece Gör Beni, adım adım gruba katılan halkın da eşliğinde sokaklarda tanıtıldı. Gör Beni romanının geçtiği Valpreda apartmanı ilk gezilen mekân oldu. Azra Kohen ve Saffet Emre Tonguç'un bu gezisine çok sayıda sosyal medya fenomeni ve basın mensubu bulundu. Gün boyunca sokaklardan yapılan canlı yayınlar sayesinde bölgenin tarihi değerleri detaylı olarak izleyenlere sunuldu. Birçok ilklerin gerçekleştiği bu etkinlik ile Kadıköy sokakları ile ilgili pek çok tarihi ve sanatsal bilgi paylaşılarak milli değerlerin ve birlik duygusunun önemine dikkat çekildi.

Gör Beni gezisi 1800'lerden kalma beyaz bir köşkte keyifli bir sohbetle son bulurken içinde sakladığı bilgiler ile bize Gör Beni diyen İstanbul'un değerleri de vurgulanmış oldu.

#Azrasaffetgörbeni ve #ikidevrinhikayesituru etiketleri ile yapılan yayınları tüm meraklıları sosyal medyadan istedikleri zaman izleyebilecekler.

EVEREST YAYINLARI