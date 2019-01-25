Babasına ithafen ‘Müslüm Baba’

Gece Yolcuları'nın merakla beklenen yeni sahne projesi ‘Baba Şarkılar' müzikseverlerle buluştu. Geçtiğimiz gün Babylon'da gerçekleşen lansmana spor, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı. Müslüm Gürses'in Sandık albümünde yer alan şarkılarının yanı sıra; unutulmaz şarkılarını yorumlayan Gece Yolcuları'na sahnede yaylı ve ritim grubu da eşlik etti.

Gürses'in efsane şarkılarından ‘Bir Ömür Yetmez ki' ile sahneye çıkan grup, büyük bir alkış yağmuruyla karşılandı.

Şarkının ardından sevenlerine seslenen grubun solisti Edis İlhan “Baba Şarkılar'ın ilk sahnesinin heyecanını sizlerle birlikte paylaştığımız için çok mutluyuz. Bu gece Baba'nın efsane olmuş şarkılarını seslendireceğiz. Umarız siz de bu unutulmaz şarkılardan bizim kadar keyif alırsınız” dedi. Sahnede zaman zaman duygusal anlar da yaşayan İlhan, duygularını misafirlerle paylaşmayı da ihmal etmedi. Geçtiğimiz günlerde babasını kaybettiğini söyleyen İlhan, bu anlamlı projeyi ona armağan ettiğini belirtti.