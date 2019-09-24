Bajar’dan yeni albüm: Altüst” / “Ser û bin

On yıldır Kürtçe ve Türkçe protest müzik alanında ürünler veren Bajar grubu, yeni albümü “Altüst” / “Ser û bin” ile dijital platformlarda yerini aldı.

Ortadoğu müzik gelenekleri ile folk-rock kalıplarını bir araya getiren Bajar, onuncu yılana yeni albümü “Altüst” / “Ser û bin” ile giriyor. BGST Records etiketiyle yayınlanacak albümde söz ve müzikleri Bajar’a ait olan şarkılar yer alırken Ahmed Arif, Özdemir Asaf, Sezai Sarıoğlu gibi şairlerin mısralarına da nefes veriliyor.

Elektronik denemelerin kulağa çarptığı Altüst/Ser û Bin albümü kimi zaman psychodelic geleneğe de göz kırpıyor. Metropol hayatındaki karşılaşmaların doğal sonucu olan melezliği müziğe döken Bajar; yeni albümünü 2 Ekim Çarşamba akşamı Babylon'da gerçekleştireceği albüm tanıtım konseri ile duyuracak.

KONSER TAKVİMİ

2 Ekim Babylon – İstanbul (Lansman Konseri)

9 Ekim Shelter – Ankara

12 Ekim Cafe Ma – İzmir

25 Ekim Moda Sahnesi – İstanbul