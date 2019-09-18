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Bakanlıktan Fatma Girik açıklaması: Durumu iyi
Bakanlıktan Fatma Girik açıklaması: Durumu iyi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, usta sanatçı Fatma Girik'i tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, duayen sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kültür Sanat 18 Eylül 2019 - 10:54

Bakan Koca, 10 gün önce yürüme güçlüğü şikayetiyle başvuran ve Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde tedaviye alınan ünlü sanatçıyı ziyaret etti. Bakan Koca, doktorlardan bilgi alırken, Fatma Girik ile de hastanedeki odasında bir süre sohbet etti. Girik, Bakan Koca’ya ziyareti için teşekkür ederken, hastaneden ve hekimlerden çok memnun olduğunu söyledi. Bakan Koca, sanatçının sağlık durumunu yakından takip ettiğini ve bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Fatma Girik’in genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

DHA

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