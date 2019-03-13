Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
‘Balıkçılar’ ilk kez Türkçe’de
‘Balıkçılar’ ilk kez Türkçe’de
Rus edebiyatının altın çağında yayımlanan, 19'uncu yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte değişen kırsal yaşamı gözler önüne seren “Balıkçılar”, ilk kez Türkçe olarak yayınlanıyor.
Kültür Sanat 13 Mart 2019 - 14:21

Dimitri Vasilyeviç Grigoroviç'in yazdığı “Balıkçılar”, 19'uncu yüzyılın ortasında Sanayi Devrimi ile birlikte şehre göçü, ailedeki değişimi, iş bölümünün keskinleşmesini anlatıyor. VakıfBank Kültür Yayınları'nın (VBKY) yayınladığı roman, olayların geçtiği dönemde yaşanan değişim ve dönüşümü aydınlatıyor.

Dostoyevski ile tanıştıktan sonra edebiyatla ilgilenen Grigoroviç’in eserini Levent Özübek Türkçe’ye çevirdi. Roman üçüncü tekil şahıs anlatıma sahip, 4 kısım ve 32 bölümden oluşuyor.

“Balıkçılar”, mutluğunun karşılıksız sevgiden geçtiğini, kutsal aile bağlarını ve güçlük karşısında beraber olmanın önemini belirten bir roman.

Etiketler