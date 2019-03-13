‘Balıkçılar’ ilk kez Türkçe’de
Dimitri Vasilyeviç Grigoroviç'in yazdığı “Balıkçılar”, 19'uncu yüzyılın ortasında Sanayi Devrimi ile birlikte şehre göçü, ailedeki değişimi, iş bölümünün keskinleşmesini anlatıyor. VakıfBank Kültür Yayınları'nın (VBKY) yayınladığı roman, olayların geçtiği dönemde yaşanan değişim ve dönüşümü aydınlatıyor.
Dostoyevski ile tanıştıktan sonra edebiyatla ilgilenen Grigoroviç’in eserini Levent Özübek Türkçe’ye çevirdi. Roman üçüncü tekil şahıs anlatıma sahip, 4 kısım ve 32 bölümden oluşuyor.
“Balıkçılar”, mutluğunun karşılıksız sevgiden geçtiğini, kutsal aile bağlarını ve güçlük karşısında beraber olmanın önemini belirten bir roman.