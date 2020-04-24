Banksy’den ‘İnci Küpeli Kız’a corona güncellemesi!

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin 2014 yılında bir duvara yaptığı "İnci Küpeli Kız’’ portresine corona virüsü güncellemesi yapılarak cerrahi maske eklendi.

İngiltere'de sokak duvarlarına yaptığı resimler ile ün salmış Banksy'den bu kez corona virüsü temalı bir çalışma geldi.

Banksy, 2014 yılında İngiltere'nin Bristol şehrinde limanda bulunan bir duvara dünyaca ünlü sanat eseri ‘'İnci Küpeli Kız'' tablosunu resmetmişti.

Sanatçı, corona virüsü salgını nedeni ile geçtiğimiz günlerde bu eserini güncelleyerek İnci Küpeli Kız’a, corona virüsü salgınına karşı tüm dünyanın kullanmaya başladığı cerrahi maskelerden taktı.

İnci Küpeli Kız tablosu 1665 yılında Hollandalı ressam Johannes Vermeer tarafından yapılmıştır.

Tablo, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Mauritshuis’de sergilenirken, tablo aynı zamanda “Kuzeyin Mona Lisa’sı” ya da “Hollandalı Mona Lisa” olarak adlandırılır. (İHA)