Bazı nasıl yazılır nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bazı mı, bağzı mı?

Bazı nasıl yazılır nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bazı mı, bağzı mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'bazı'dır. Bazı mı, bağzı mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...