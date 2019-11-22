Bazı nasıl yazılır nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bazı mı, bağzı mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘bazı’dır.
BAZI NE DEMEK:
1- Birtakım, kimi.
2- Bazen.
BAZI NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin bazı mı, bağzı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bazı şeklinde olmalıdır.
bağzı (Yanlış kullanım)
bazı(Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bazı insanları anlamakta güçlük çekiyorum.”