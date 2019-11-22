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Bazı nasıl yazılır nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bazı mı, bağzı mı?
Bazı nasıl yazılır nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bazı mı, bağzı mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'bazı'dır. Bazı mı, bağzı mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 22 Kasım 2019 - 13:38

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘bazı’dır.

BAZI NE DEMEK:

1- Birtakım, kimi.

2- Bazen.

BAZI NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin bazı mı, bağzı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bazı şeklinde olmalıdır.

bağzı (Yanlış kullanım)
bazı(Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bazı insanları anlamakta güçlük çekiyorum.”

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