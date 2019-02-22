Bekçi Bekir korkuttu

İstanbul Meydan Sahnesi Tiyatro Topluluğu ile Belçika’da turnede olduğu sırada bir anda fenalaşan oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Pankreas iltihaplanması tehşisi konulan Konuk, acil olarak Türkiye’ye getirildi. Ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne götürülen Konuk, “Büyuk sıkıntı yaşadım” dedi. Tedavisinin titizlikle yapıldığını ve pazar günü taburcu olacağını belirten oyuncu, sağlık sorunu yasarken bir darbe de yapımcısından yediğini söyledi.

PROGRAMDAN ÇIKARILDI

TRT Haber’ de yayınlanan Gönül Dağı adlı belgeseli sunan Konuk, “Hastalandığımı yapımcım Yalçıner Film’in sahibi Ferhat Yalçıner’e bildirdim. ‘Niye önceden haber vermedin’ dedi. Bunu önceden nasıl bilebilirdim? Yayınlanacak tüm bölümler için sözleşmem olmasına ve ayın 24’ünde çekimlere başlayabileceğimi belirtmeme rağmen başka biriyle anlaştığını söyledi. Yasal hakkımı mahkemede arayacağım. Sevenlerime hem bu durumu bildirmek hem de desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.