Bergen, iki rekor birden kırdı

Bergen, ulaştığı seyirci sayısı ile tüm zamanların en iyi biyografi ve tüm zamanların en yüksek drama filmi açılış rekoruna sahip oldu.

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Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu’nun rol aldığı ‘Bergen’ filmini izlemek için sinemaseverler salonlara akın etti. Yoğun talep üzerine salon sayısı artırılarak Türkiye çapında bin 100 salonda seyirci ile buluşan filme, ek seanslar açıldı. İlk üç günde 718 bin 43 seyirci tarafından izlenen film, ulaştığı rekor seyirci sayısı ile tüm zamanların en iyi biyografi ve tüm zamanların en yüksek drama filmi açılış rekoruna sahip oldu.

Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı ‘Bergen’ filminde, Bergen’in gücünü hayallerinden, sesinden ve hayata dair hiç vazgeçmediği umudundan alan yetenekli bir müzisyen olduğu vurgulanıyor.

Yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı filmin yönetmenleri Mehmet Binay ve Caner Alper. Filmin güçlü oyuncu kadrosunda bütün şarkıları seslendiren Farah Zeynep Abdullah ile, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşırken; filmin oyuncu kadrosunda Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş gibi birbirinden yetenekli isimler yer aldı.

Filmin müzikleri ise sanatçı Mazlum Çimen ve Saki Çimen imzasını taşıyor.

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