Bizden çalınanlar sergisi

Yurt dışına kaçırılan Anadolu'nun eşsiz eserleri, Londra'da "Troy: Mit ve Gerçek" isimli sergide bir araya getirildi. Sergilenecek 300 eser, Almanya, İngiltere ve Danimarka'daki müzelerden toplandı.

Medeniyetler beşiği Anadolu’dan kaçırılan o kadar önemli eserler var ki… Pergamon Sunağı, Athena Tapınağı Propylonu, Milet Traianus Tapınağı, Troia Hazineler, Knidos Aslanı bunlardan bazıları… Çeşitli eserlerimiz Avrupa’nın dört bir yanında müzelerde sergileniyor. Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığımız ise ülkemizden kaçırılan eserleri geri getirmek için çeşitli girişimlerde bulunuyor. Son olarak 1868’den itibaren Alman tüccar ve amatör arkeolog Heinrich Schliemann’ın üç parti halinde yurt dışına kaçırdığı eserler, bulundukları ülkelerden toparlanarak British Museum’daki sergide bir araya getirildi.



Troya Antik Kenti’nden çalınan eserlerin de içinde yer aldığı özel sergi, yarın ziyaretçilerle buluşacak. Özel bir salonda gezilebilecek olan “Troy: Mit ve Gerçek” adlı sergide yaklaşık 300 eser yer alıyor.

Eserler Almanya’daki Berlin Müzesi, İngiltere’deki Ashmolean Müzesi ve Danimarka Ulusal Müzesi’nden getirildi. Sergide beş bin yıllık antik kentten kaçırılan ve şu anda Rusya’nın başkenti Moskova’daki Puşkin Müzesi’nde sergilenen altın Troya Hazineleri’nin orjinalleri yerine sadece iki takının 19. yüzyılda yapılan imitasyonuna yer veriliyor.



Homeros’un ünlü İlyada ve Odysseia destanlarına konu olan ve Çanakkale sınırları içinde bulunan kente ve yaşanan savaşa ilişkin Roma İmparatorluğu ve sonrasındaki dönemlerde yapılan eserler de sergi kapsamında görülebiliyor.

‘ESERLERİN KAÇIRILMASI YANLIŞTI’

Serginin küratörlerinden Lesley Fitton, Schliemann’ın eserleri bulduğu zaman Troy antik kentinden gizlice çıkarıp Yunanistan’a götürmesinin yanlış olduğunu söyledi. Schliemann’a verilen kazı izninin böyle bir şeyi yapmasını kapsamadığını kaydeden Fitton, Alman amatör arkeologun dört yıl sonra ceza ödeyip yeniden kazıya başladığını anlattı.



Schliemann’a yaptıklarının ahlaki ve etik açından daha sonra çok daha karmaşık bir hale geldiğini kaydeden Fitton, “Eserler Atina’daydı, ölümünün ardından aralarında sergide gördüğünüz çömleklerin de olduğu büyük bir koleksiyon bıraktı ve bunlar vatandaşı olduğu Almanya’ya, Berlin’e bağışlandı. İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Rus askerleri Berlin’e girdiğinde altın bazı parçalar, mücevherler Moskova’ya, Rusya’ya götürüldü. Önce kayboldular, 1990’larda yeniden ortaya çıktılar. Dolayısıyla bu eserlerin nerede olması gerektiği konusunda oldukça karmaşık etik bir soru var ortada” dedi.

Yarın kapılarını ziyaretçilere açacak olan sergi, 8 Mart 2020’ye kadar gezilebilecek. (AA)