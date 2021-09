Bollywood yıldızları İstanbul’da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bollywood sinemasının önemli isimlerinden olan Salman Khan ve Katrina Kaif'i dün akşam Çırağan Sarayı'nda konuk etti.

Bollywood sinemasının dünyada tanınan isimlerinden Salman Khan ve Katrina Kaif Çırağan Sarayı’nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Biliyorsunuz Türkiye’de dizi, film sektörü çok yol kat etti. Amerika’dan sonra yurt dışına çok Türk dizi, filmleri oldu. Yapımcılık, Türkiye’de çok gelişti. Türkiye’nin doğal platform özelliği var. Her şehri her noktası ayrı bir cazibe merkezi haline geldi. Bunun yurt dışında tanıtımı çok güzel yapılıyor son zamanlarda. Uluslararası yapım firmaları, prodüksiyon firmaları Türkiye’de artık çekimler yapmaya başladı. Bu bağlamda Hindistan’ın film sektörünün de ilgisini çekiyor. Bu bize iki türlü avantaj sağlıyor. Ekonomik açıdan bir avantaj sağlıyor. Her şeyden önce turizm açısından tanıtım ve yenilik açısından tüm dünyada önemli bir ihtiyacı karşılıyor dolaylı şekilde. O yüzden Türkiye’de geliştirilmesi gereken bir sektördü, geliştiriyoruz” dedi.

“TÜRKİYE EN SEVDİĞİM ÜLKELERDEN BİRİ”

Katrina Kaif de “Türkiye, ziyaret etmeyi en sevdiğim ülkelerden biri. İstanbul’a da ikinci gelişim. İlk filmimizi de bu otelde çekmiştik. İnsanlar çok sıcakkanlı, misafirperver. Özellikle yemekleri ve görülecek yerleri bakımından çok güzel bir şehir” diye konuştu.

Salman Khan ise, “Arkadaşıma katılıyorum. İlk çekimi burada yaptık. İlk çekimden bu yana fazladan iki tünel ve bir köprünüz var. 7 yıl önce geldiğimizden bu yana insanlar hiç değişmemiş. Herkes hala sıcakkanlı ve bu çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.

“ENGİN ALTAN DÜZYATAN’IN HAYRANIYIM “

Katrina Kaif, ‘Diriliş Ertuğrul’un en sevdiği dizi olduğunu söyledi. Kaif “Bütün 89 bölümünü izledim ve Engin Altan Düzyatan’ın büyük hayranıyım” diye konuştu. (DHA)