Borusan’da bu hafta iki konser

Canlı radyo konserleriyle dinleyicisiyle buluşmaya devam eden Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Patrick Hahn yönetimindeki yeni konserle müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Dünyaca ünlü Avusturyalı şef Hahn yönetimindeki konserde iki çok sevilen besteciden iki başyapıt seslendirilecek. Geçtiğimiz kasım ayında da BİFO'yu yönettiği canlı konser yayınıyla beğeni toplayan ünlü şef, bu konserde Bartók ve Beethoven eserleriyle dinleyici karşısında olacak.

Anavatanı Avusturya'dan sonra ünü tüm Avrupa ve Amerika'ya yayılan Hahn, özellikle Münih Filarmoni, Hamburg Senfoni, NDR Radyo Filarmoni ve Viyana Senfoni orkestralarını yönettiği konserler, Kirill Petrenko ile iş birliği ve son olarak da Bavyera Devlet Operası'nda yapılan Salome temsilinin yönetimi ile dinleyicilerin beğenisini kazandı.

28 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te başlayacak konser öncesinde, saat 13.40'ta Serhan Bali bir kez daha müzik üzerine söyleşileriyle dinleyicilerle bir araya gelecek.



REVERS PERSPECTIVE

Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv, izleyicileri ücretsiz konser kayıtlarıyla buluşturmaya devam ediyor. 30 Ocak Cumartesi günü 19.00'da Güç Başar Gülle'nin konser kaydını dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Kendine özgü müziğiyle dikkat çeken Güç Başar Gülle, üçüncü albümü “REVERSE PERSPECTIVE” ile müzikseverlerle buluşacak. Gülle, Osmanlı müziğinin geleneksel kökenlerinden ilhamla, caz ve klasik batı müziğini buluşturduğu parçaları ile dinleyicilerin karşısında olacak.

BORUSAN MÜZİK EVİ

“Borusan Müzik Evi” takipçilerine Borusan Klasik'ten ulaşmaya devam ediyor. 29 Ocak Cuma günü saat 23.00'te Volkan Coşar özel olarak hazırladığı ve sunduğu programla yayında olacak.

Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik'e internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store) ve Android (Google Play Store) cihazlarınıza indireceğiniz “Karnaval” uygulamasıyla, iPad için yine App Store'dan indireceğiniz “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinleyebilirsiniz.



CANLI RADYO YAYINI / Borusan Klasik

28 Ocak 2021 Perşembe 14.00

13.40 Konser Öncesi Söyleşi: Serhan Bali

Yayın Mekânı: Borusan Oto İstinye 9.55 Salonu

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Patrick Hahn şef

BARTÓK Yaylı Çalgılar, Perküsyonlar ve Çelesta için Müzik, SZ 106

BEETHOVEN 1. Senfoni, Do Majör, Op. 21

ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM / borusansanat.tv

30 Ocak Cumartesi 19.00

REVERSE PERSPECTIVE

GÜÇ BAŞAR GÜLLE gitar

TAMER TEMEL saksofon

APOSTOLOS SIDERIS kontrbas

CEM AKSEL davul