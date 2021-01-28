Botticelli imzalı 15’inci yüzyıla ait tablo dudak uçuklatan rakama satıldı

İtalyan ressam Sandro Botticelliye ait 550 yıllık tablo, ABDnin New York kentinde Sotheby’s Müzayede Evinde yapılan açık artırmada 92 milyon dolara satıldı.

Alıcının kimliği açıklanmazken Botticelli’nin Madalyon tutan genç adam (Young Man Holding a Roundel) adlı portresinin 1470-1480 yıllarında yapıldığı belirtiliyor.

BİR ÖNCEKİ SAHİBİ 1 MİLYON DOLAR ÖDEMİŞTİ

Tablonun bir önceki sahibinin, portreyi 1 milyon dolara (28 milyon 160 bin TL) 1982 yılında satın aldığı ifade edildi. Sotheby’s Müzayede Evi, portreye 80 milyon dolar değer biçmişti. Porte, Rönesans döneminin açık artırmayla satılan en pahalı eseri oldu.

SANDRO BOTTİCELL KİMDİR?

1445 yılında Floransada doğan Sandro Botticellinin gerçek adı Alessandro di Mariano di Vanni Filipepidir. Ailesinin kuyumcu olduğu bilinen Botticelli, sanat yaşamına kuyumculuğu öğrenerek başlamış ilk sanat eğitimini de kuyumcu olan kardeşi Antoniodan almıştır.

Kardeşinden tasarım yapmayı öğrenen sanatçı, Fra Filippo Lippi ve Verrocchionun öğrencisi olmuştu. Sandro Botticelli 1510da hayatını kaybetti. Büyüdüğü ve tüm hayatı boyunca yaşadığı yerden birkaç metre uzaklıktaki Floransadaki Ognissanti kilisesinde Vespucci ailesinin şapeline gömüldü.

Botticelli, Fra Filippo Lippinin ve Verrocchionun öğrencisi olduktan sonra 1470de kendi atölyesini kurmuştur. Atölyesini kurduktan sonra yaptığı eserlerle Floransa çevresinde ün kazanmaya başladı.Botticellinin mitolojik konulu eserlerinden ilki ve en önemlisi 1482 yılında oldukça alegorik bir resim olan İlkbahar isimli tablosudur. DHA