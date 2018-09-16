Bu kitabın başrolünde prenses yok, enişte var

Bu kitabın başrolünde prenses yok, enişte var

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Roman, okuyucusunu beyaz yakalılardan toplumun hatırı sayılır ölçüde kalabalık bir kısmını oluşturan enişteler mefhumuna uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Yıldız Savaşları'na taş çıkartan bu miras kavgasında bu sefer başrolde prenses değil Buhara Enişte var…

Menemen soğanlı mı olur soğansız mı tartışmaları bir kenarda dursun, menemen yemeden uyanamayan alfa enişte Buhara Dal ve ajans insanı Yartu'nun maceraları okurları gülümsetecek.

Belçika'dan Yozgat'a, Kuzey Işıkları'ndan Avustralya'ya uzanan kitap, geniş ailenin yeri geldiğinde küresel bir krize neden olabilecek kadar tehlikeli olduğunun ispatı nitelikte.

KİTAPTAN…

“Ben Yartu Tanak, ailemle birlikte Dünya isimli gezegenin 41. Kuzey paraleli ve 28. Doğu meridyeninde yer alan İstanbul şehrinde doğdum. Dedem, annem, teyzelerim, eniştelerim ve aile dostlarımızın neredeyse tamamı ise benden seneler evvel, Asya kıtasının 40. Kuzey paraleli ve 37. Doğu meridyeninde varlığını sürdüren Ordu şehrinde dünyaya gelmişlerdi. Bu paralel ve meridyenler, ülkemizde, kütüğümüzün neresi olduğu hayati önem taşıdığından, hayatımın akışında doğduğum yerden daha etkili olacaktı.”