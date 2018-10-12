Buket Uzuner yeni romanı Hava’da iklim değişikliğini odak noktası yaptı

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Buket Uzuner, okurlarla yeni buluşan kitabı Hava’da dünyanın ve ülkemizin gündemine damga vuran “iklim değişikliği” ve “sürdürülebilir temiz enerji” konularına odaklandı. Su ve Toprak romanları gibi bir ekolojik-kurgu veya eko-roman olan Hava, edebiyatımızda çevre sorunları ve tabiat yoğunluklu eserleri arasında yerini alıyor. Eser, gazeteci Defne Kaman'ın hakkında ‘Nükleer Santral Geri Kalmışlıktır” yazısı nedeniyle soruşturma açılmasıyla başlıyor. Duruşmanın yapılacağı Kayseri'ye eczacı-otacı-Kam anneannesi Umay Nine, arkadaşı Sahaf Semahat, eski hacker Karaca ve antikacı hippi Ertuğrul Türel ile beraber giden Defne Kaman'a Türkiye'nin önemli basın ve ifade özgürlüğü, çevre ve hayvan hakları aktivistleri, STK temsilcileri, çevre hukukçuları ve gazetecileri de destek veriyor.

Kayseri'ye 13. yüzyılda hastaları müzikle tedavi eden bir şifahâne ve dünyanın ilk tıp okullarından birini yaptırtan Selçuklu kadın sultanı Gevher Nesibe'nin şehrin merkezindeki büstü gazeteci Defne Kaman geldiği gün gizemli bir şekilde kayboluyor. Duruşma sabahı ise bu kez Defne Kaman sırra kadem basıyor. Gazeteci kadının Kapadokya'da bir sıcak hava balonunda görüldüğü haberi üzerine tüm dostları onu aramaya gidiyor.

KAM GELENEĞİNİ ANIMSATIYOR

Buket Uzuner, tüm dünyada sahte haber ve çevresel hava kirliliği konularının hayatlarımızı birebir etkilediği 21. yüzyıl edebiyatına, insan, hayvan, çocuk, kadın, çevre hakları, sürdürülebilir yeşil enerji savunucusu kadın gazeteci Defne Kaman karakteriyle bir iz düşüyor.

Yazar, Anadolu'nun direngen kültürünü ve kadim Kam geleneğimizin tüm canları eşit kabul eden kökünü anımsatıyor.