Bülent Emrah Parlak’tan Tiyatro Günü’nde çarpıcı mesaj!

Ünlü oyuncu Bülent Emrah Parlak, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde geçtiğimiz Aralık ayında Halk Arenası’ndaki açıklamalarından dolayı haklarında soruşturma başlatılan duayen sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ı unutmadı.

Parlak, iki usta isim ile ilgili şöyle bir mesaj attı: