Bülent Emrah Parlak’tan Tiyatro Günü’nde çarpıcı mesaj!
Ünlü oyuncu Bülent Emrah Parlak, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde geçtiğimiz Aralık ayında Halk Arenası’ndaki açıklamalarından dolayı haklarında soruşturma başlatılan duayen sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ı unutmadı.
Parlak, iki usta isim ile ilgili şöyle bir mesaj attı:
Bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü…
Bu yıl Ustalarımızı,Hocalarımızı gece evinden aldılar ve koca sanat sustu.Benim için 27 Mart bu sene bu.
Günümüz kutlu olsun.#Sanatvarsadirenişvar pic.twitter.com/6dgunPaFUr
— Bülent Emrah Parlak (@bulentparlak) 26 Mart 2019