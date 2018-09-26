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‘Burada Müzik Var’ 4 konserle başlıyor
‘Burada Müzik Var’ 4 konserle başlıyor
İstanbul’da sonbaharın en dikkat çeken etkinliklerinden 'Burada Müzik Var', dört konserle başlıyor.
Kültür Sanat 26 Eylül 2018 - 13:39

Ada Müzik’in düzenlediği Burada Müzik Var, 28 Eylül'de başlayıp 7 Ekim'e kadar sürecek. Moda Kayıkhane'de 9 gece boyunca, 2 farklı sahnede 27 ayrı performans içerisinde 42 sanatçı sahne alacak. 28 Eylül gecesi konser serisi Ezgi Aktan ile başlayacak. Grup Gündoğarken'in Vasiliki Papageorgiou'yu konuk edeceği konserinin ardından sahneye Birsen Tezer çıkacak. Türkiye'de en etkileyici caz şarkıcılarından biri olarak kabul edilen ve büyülü sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Birsen Tezer'e ise Aylin Aslım konuk olacak. Etkinliklerin ilk gecesi Kolektif İstanbul'un konseriyle sona erecek.

29 Eylül Cumartesi günü ise Burcu Tatlıses, Bülent Ortaçgil ve Bulutsuzluk Özlemi müzikseverler ile yine Moda Kayıkhane'de buluşacak.

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