‘Burada Müzik Var’ festivali başladı

İstanbul'da müzikle dolu keyifli sonbahar akşamları birbirinden güzel 4 konserle başladı. 7 Ekim tarihine kadar Moda Kayıkhane'deki 2 farklı sahnede 27 ayrı performans ile 42 sanatçının sahne alacağı ‘Burada Müzik Var’ etkinliklerinin ilk gecesinde Ezgi Aktan, Birsen Tezer, Grup Gündoğarken ve Kolektif İstanbul sahne aldı.

Gecede Birsen Tezer ve Aylin Aslım'ın sahnede buluşması da büyük ilgi çekti. Birsen Tezer konserinin bir bölümünde sahnesine Aylin Aslım'ı konuk aldı ve ikilinin birlikte yorumladıkları şarkılar geceye ayrı bir tat kattı.

FİNAL FAZIL SAY İLE YAPILACAK

7 Ekim tarihine kadar sürecek ve her gün 3 farklı sahne performansının müzik tutkunlarıyla buluşacağı ‘Burada Müzik Var’ etkinliklerinde Ayşe Tütüncü Dörtlüsü, Çiğdem Erken, Fırat Tanış, Halil Sezai, Zuhal Olcay Mert Fırat, Barlas Tan Özemek, Bartu Küçükçağlayan, Gaye Su Akyol, Özge Fışkın Gürol Ağırbaş, Birsen Tezer, Gaye Biçer, Güvenç Dağüstün, Kesmeşeker Grubu, Şenay Lambaoğlu, Moğollar ve Ezhel, Bora Öztoprak, Senem Demircioğlu-İklim Tamkan, Jehan Barbur, Mozaik, Emre Tankal Quartet, Hüsnü Arkan ve Kalben, Nekropsi, Mehmet Güreli, Yeni Türkü, Mor ve Ötesi ile birlikte sürpriz sanatçılar da sahne alacak. 7 Ekim tarihindeki final gecesinde ise sahnede Fazıl Say olacak. Fazıl Say, “İlk Şarkılar ve Güz Şarkıları” repertuarını içeren programda, Serenad Bağcan, Güvenç Dağüstün ve Ece Dağıstan ile birlikte Moda sahilinden tüm İstanbul'u müzik ile kucaklayacak.