Can Bonomo’nun yeni klibini hayranları çekti

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Klibin yönetmenliğini hayranlarıyla beraber yapan Can Bonomo, sıradışı ve özel bir çalışmaya imza atarak kendisini konserlerinde izlemeye gelen hayranlarının çektiği videoları, klibinde kullandı. Aynı zamanda konserdeki performans kaydıyla birlikte kurgusunu yapan sanatçı albümdeki şarkının versiyonu yerine konserdeki performansını kullanmayı tercih etti. Hayranlarından konserlerde çektikleri görüntüleri mail yoluyla ulaştırmalarını isteyen sanatçı, bu şekilde yönetmen koltuğuna hayranlarını oturtarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.

HEM HAYRANLARI HEM KENDİSİ MUTLU OLDU

Tüm hayranlarına bir hediye niteliğinde olan klip, hem hayranlarını hem de kendisini mutlu etti. Can Bonomo, binlerce video arasından seçilen görüntülerle hazırlanan klip ile ilgili duygularını ise şu sözlerle anlattı: “Keyfim Kaçık Acık şarkımıza klip çekmemize yardım etmenizi rica etmiştik. Sayenizde konserlerimizden çekilmiş binlerce görüntümüz oldu. Yönetmenliğini dinleyicilerimizin bizzat üstlendiği klibimiz çıkıyor. Türkiye’de bir ilke daha imza atmamıza vesile olduğunuz için teşekkür ederiz.”