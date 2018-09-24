Candan Erçetin’den dinleyicilerine: ‘Çok, çok güzelsiniz…’

Konserlerine devam eden Candan Erçetin, önceki gün sevenleriyle buluştu. Kendisine eşlik eden dinleyicilerine seslenen başarılı sanatçı, "Çok, çok güzelsiniz, sesiniz de çok güzel geliyor. Muhteşemsiniz, benim sizi övmeme gerek yok, zaten siz de duyuyorsunuz kendinizi" dedi.

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Her performansıyla göz dolduran Candan Erçetin, ‘Vadistanbul Açıkhava Konserleri kapsamında sahnedeydi. Güçlü sesiyle sevenlerini kendine hayran bırakan Erçetin ‘Kim Korkar' şarkısıyla açılışı yaptı. “Hayatta yaptığımız hatalarla ilgili de bir şeyler söyleyelim” diyerek ‘Meğer'i seslendiren Erçetin, müzik ziyafetine ‘Kırık Kapler', ‘Git' ve ‘Milyonlarca Kuştuk' şarkılarıyla devam etti.

“ÇOK GÜZELSİNİZ!”

Şarkılarını konser alanını dolduran coşkulu dinleyicisi ile birlikte söyleyen başarılı sanatçı, dinleyicilere “Çok, çok güzelsiniz, sesiniz de çok güzel geliyor. Muhteşemsiniz, benim sizi övmeme gerek yok, zaten siz de duyuyorsunuz kendinizi” diye seslendi.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Erçetin, Kalabalıktan “İyi ki doğdun Tuğçe” sesleri yükselince konsere ara verdi ve “Çok kalabalığız, elbet birden fazla vardır doğum günü olan. O yüzden bu akşam doğum günü olan herkes için söyleyelim” diyerek “Happy Birthday to You” şarkısıyla jest yaptı. Kendisi için bu durumun çok kıymetli olduğunu belirten Erçetin, “Bu kadar özel bir günü bizimle geçirmek istediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önünüzdeki yaşta, yani bu yıl içinde her dileğiniz gerçekleşsin. Seneye tekrar görüşelim” dedi.

Vadistanbul Festival Alanı'nda konserler devam ediyor. 29 Eylül Cumartesi, saat 21:00’de Teoman, 6 Ekim Cumartesi, saat 21:00’de ise Edis, sevenleriyle buluşacak.