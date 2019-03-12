Captain Marvel’den yılın en iyi ikinci açılışı

Geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren Captain Marvel, ilk hafta sonunda 402 bin 845 seyirci tarafından izlendi. Captain Marvel, çizgi roman uyarlaması solo karakterlerden uyarlanan filmler arasında, Türkiye'deki en iyi açılışı gerçekleştiren yapım oldu.

Box Office Türkiye’nin verilerine göre, Captain Marvel beklentilerin üzerine çıkmayı başardı. Hafta sonu 402 bin 845 kişi tarafından izlenen Captain Marvel, Organize İşler: Sazan Sarmalı’ndan (923 bin 663) sonra, yılın en iyi açılışını yapan film oldu. Film ‘Marvel Evreni’ndeki yapımlar arasında Türkiye’deki en iyi dördüncü açılışa imza attı. En iyi açlışı yapan filmler sırasıyla, Avengers: Infinity War, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War’dı.

Captain Marvel’ın vizyon macerasını toplamda yaklaşık 1,1 milyon seyirci bandında bitirebileceği öngörülüyor.

En çok izlenen filmler sıralamasında ikinci sıra ise 89 bin 604 seyirciyle Öldür Beni Sevgilim’in oldu. Organize İşler Sazan Sarmalı, 39 bin 655 seyirciyle üçüncü sırada yer aldı.

İşte, ilk 10…