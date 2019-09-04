Cazseverlere Postmodern Jukebox sürprizi

Amerikalı müzisyen, piyanist ve aranjör Scott Bradlee'nin kurucusu olduğu, caz ve swing aromalı popüler şarkı yorumlarıyla kalıpların dışına çıkan dünya çapında üne sahip müzik kolektifi Postmodern Jukebox, ‘Welcome to the Twenties 2.0' dünya turnesini Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri kapsamında Türkiye'ye taşıyor

Grup, 28 Ekim'de Ankara'daki Milyon Performance Hall, 29 Ekim'de İstanbul'daki Volkswagen Arena ve 30 Ekim'de İzmir'deki Ooze Venue’de dinleyicilerin karşısına çıkacak.

USTALARA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Toplamda 20 albüm yayınlayan Postmodern Jukebox, Scott Bradlee’nin önderliğinde YouTube’de hemen hemen her hafta yeni bir video paylaşarak milyonlarca izlenme sayısına kısa sürede ulaşıyor. Radiohead, The White Stripes, Outkast, Talking Heads, David Bowie, Sia, Miley Cyrus, Katy Perry ve Lady Gaga gibi isimlerin şarkılarına caz ve swing estetiğiyle yaklaşarak vintage performanslar sunan Postmodern Jukebox, bugüne kadar 70 civarı usta müzisyene ev sahipliği yaptı.