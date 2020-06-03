Cem Adrian’dan köy çocukları için konser

Köy Okulları Yardım Projesi, ihtiyacı olan, dezavantajlı ve yetim çocuklara tablet, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve televizyon hediye ediyor. Projeye destek veren Cem Adrian, 4 Haziran Perşembe günü saat 22:00'de “evden canlı” konseriyle hayranlarının karşısında olacak. Proje yetkililerine @koyokullariyardimprojesi Instagram hesabından veya koyokullariyardimprojesi34@gmail.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.
HEDEF 100 TABLET, DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VE AKILLI TELEFON
Köy Okulları Yardım Projesi'nin bir sonraki hedefi 100 adet tablet, dizüstü bilgisayar ve akıllı telefonu ihtiyaç sahibi çocuklarla buluşturmak olacak. Proje ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının teknolojiden uzak kalmamaları, uzaktan eğitime katılımlarının sağlanması ve eğitimlerine katkıda bulunmak hedefleniyor. Yetkililer, tablet ve akıllı telefonu olmadığı için uzaktan eğitimlere katılamayan başarılı köy çocukları ile hastalığı ve engellilik durumu sebebiyle evden çıkamayan çocuklara öncelik veriyor.