Cem Adrian’dan köy çocukları için konser

Bir sosyal sorumluluk projesi olan “Köy Okulları Yardım Projesi” kapsamında Ağrı’da ihtiyaç sahibi çocuklara 30 tablet hediye edildi. Ünlü müzisyen Cem Adrian’ın da evden vereceği konserle destek olacağı proje, çocuklar için daha fazlasını yapmayı hedefliyor.

Köy Okulları Yardım Projesi, ihtiyacı olan, dezavantajlı ve yetim çocuklara tablet, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve televizyon hediye ediyor. Projeye destek veren Cem Adrian, 4 Haziran Perşembe günü saat 22:00'de “evden canlı” konseriyle hayranlarının karşısında olacak. Proje yetkililerine @koyokullariyardimprojesi Instagram hesabından veya koyokullariyardimprojesi34@gmail.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.



HEDEF 100 TABLET, DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VE AKILLI TELEFON

Köy Okulları Yardım Projesi'nin bir sonraki hedefi 100 adet tablet, dizüstü bilgisayar ve akıllı telefonu ihtiyaç sahibi çocuklarla buluşturmak olacak. Proje ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının teknolojiden uzak kalmamaları, uzaktan eğitime katılımlarının sağlanması ve eğitimlerine katkıda bulunmak hedefleniyor. Yetkililer, tablet ve akıllı telefonu olmadığı için uzaktan eğitimlere katılamayan başarılı köy çocukları ile hastalığı ve engellilik durumu sebebiyle evden çıkamayan çocuklara öncelik veriyor.