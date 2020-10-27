Cerrahi titizlilikle restorasyon

Binlerce yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'da bulunan Türkiye'nin en büyük ikinci tarihi eser laboratuvarına getirilen eserler burada cerrahi titizlikle elden geçiriliyor. Laboratuvarda usta ellerden geçirilip restore edilen tarihi eserler, Türkiye'nin farklı illerindeki müzelerde sergileniyor.

33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır’da bulunan Restorasyon ve Konservasyon Bölge Müdürlüğü tarihi eser laboratuvarında Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van’dan getirilen eserler burada uzman ekipler tarafından cerrah titizliğiyle restore ediliyor.

Her biri binlerce yıllık geçmişe sahip olan eserler, restore işlemlerinin ardından bulundukları illere gönderilip müzelerde sergileniyor.

Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Müdürü Mehmet Cüneyt Kubat, tarihi eserleri doğru teşhis edip, tedavi ettiklerini söyledi.

Kubat, şöyle konuştu:

* Burada biz, 12 ilden gelen kazılardan çıkan tarihi eserleri restore ve konserve ediyoruz. Tarihimizi gelecek kuşaklara doğru bir şekilde anlatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz.

* Ahşap, kemik, cam, seramik ve tekstil eserlerimiz var. Yer altından ve yer üstündeki eserler, su altında çıkarılan bütün eserleri burada tedavi ediyoruz.

* Burası bir hastane aslında, tarihi eser hastanesi. Türkiye’nin tarihi Diyarbakır’dan geçiyor. Burası bütün medeniyetlere, ev sahipliği yapan bir bölge.

* Burada tarihimizi doğru bilgilerle, doğru teşhis ediyoruz, tedavi ediyoruz ve müzelerde sergiletiyoruz. (İHA)