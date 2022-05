Charlize Theron’un canlandırdığı Marvel karakteri sosyal medyada beğeni topladı

Charlize Theron, Marvel Sinema Evreni'nde canlandırdığı karakter Clea'nın ilk görüntülerini paylaştı. Theron'un paylaşımı, kısa sürede beğeni topladı.

Marvel Sinema Evreni’nin son filmlerinden Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında’da (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) rol alan Charlize Theron, canlandırdığı karakterle sosyal medyada da beğeni topladı.

Theron, “Clea ile tanışın” yazarak Marvel karakterinden iki fotoğraf paylaştı.

Geçen hafta Deadline’ın Hero Nation podcast’ine verdiği röportajda senarist Michael Waldron, Theron’un karakterinden bahsetmişti. Waldron, “Çizgi romanlarda, yer aldığı gibi Doctor Strange’in büyük aşkı olan ayrıca aslında birçok yönden onun bir büyücü olarak kendisinin de dengi olan Clea’yı tanıtmak istediğimizi her zaman biliyorduk” dedi.

Ve şunları ekledi: “Doctor Strange ve Clea, çizgi romanlarda pek çok harika macera yaşıyor ve onu tanıştırmak istediğimizi biliyorduk. Ancak, Rachel McAdams’ın canlandırdığı Christine Palmer ile olan aşk hikayesinin bir şekilde kapatmamız gerektiğini hissettik. Ve sonra Clea geliyor ve sanırım ikisi arasında bundan sonra ne olacağını göreceğiz.”

Marvel’ın Clea için Charlize Theron seçimi hayranların da beğenisi ile karşılandı. Bir hayran, “Çizgi romandaki en sevdiğim karakterlerden biri için yapılan tüm sürpriz seçimler arasında, Charlize şimdiye kadarki en büyüğü” diye yazdı. Başka biri de “Mükemmel oyuncu seçimi” diye yazdı.

