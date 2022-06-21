Chris Hemsworth’ten Thor hayranlarını korkutan açıklama: “Geri dönmeyebilirim”

8 Temmuz'da gösterime girecek olan Thor: Love and Thunder (Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü) için geri sayım başlamışken serinin başrolünden de Marvel Sinema Evreni takipçilerini endişelendiren açıklamalar geldi. Chris Hemsworth Thor olarak son kez izleyici karşısına geçmiş olabileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth’un dördüncü bağımsız Thor filmi. Bu, Marvel Sinema Evreni’nde görülmeyen bir şey. Şimdiye kadar dört Avengers filmi oldu, ancak bunlar tüm kahramanları içeren filmlerdi.

Ve Captain America 4 için de hazırlıklar yapılsa da bu defa Chris Evans yerine, Anthony Mackie Captain America olmaya hazırlanıyor. Marvel Sinema Evreni’nde değişiklikler yapılırken vizyona girecek filmin devamı ile ilgili de sorular da ortaya çıktı. Thor hayranları, Chris Hemsworth’un gelecek filmlerde olup olmayacağını merak ediyor.

Ünlü oyuncu da verdiği bir röportajda “Bu benim sonum olabilir, bilmiyorum” dedi. Oyuncu gelecek planlarıyla ilgili konuşurken de “ailemle birlikte olmaktan, evde olmaktan ve tek bir yerde olmaktan gerçekten keyif alacağım” dedi.

Hemsworth sözlerine şu şekilde devam etti: “Yıllardır bavulları açıp bavulları topluyor ve dünyayı dolaşıyormuşum gibi hissediyorum; 10 – 12 yıl… Ve bu inanılmazdı ve her şey için çok ama çok minnettarım ama bir süreliğine hareketsiz kalmayı ve daha basit, daha yavaş bir ortamda yaşamayı seviyorum.”

Hemsworth ile beşinci bir Thor filminin ya da Avengers filminin olup olmayacağı şimdilik gizemini koruyor.

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