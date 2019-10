Çizgi sanatı Beşiktaş sokaklarına taştı

Beşiktaş’ta düzenlenen İstanbul Comics and Art Festival, çizgi dünyası ve sokak kültürünü bir araya getirerek yoğun ilgi gördü. “Urban Art” projesi ile Beşiktaş sokaklarına açılan İCAF, ana festival mekanı olan Feriye’nin yanı sıra Ortaköy Yetimhanesi ve Kethüda Hamamı’nda İstanbulluları çizgi sanatlarıyla buluşturdu.

İstanbul Comics and Art Festival, bu yıl “Urban Art” projesi ile İstanbul-Berlin kardeş şehri 30. yıl kutlamaları kapsamında Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliği ve Kendine Has desteğiyle, Goethe Institut, Tarabya Kültür Akademisi ve Yes, And…Productions (YAP)'ın katkılarıyla Beşiktaş sokaklarına taşındı.



İCAF'ta gerçekleştirilen ve sokakları renklendiren mural çalışmalar beğeni kazandı. 6’sı Türkiye’den 4’ü Berlin’den 10 sanatçının yer aldığı “Urban Art” projesinin küratörlüğünü, Berlinli sokak sanatı oluşumu YAP’ın kurucusu küratör Denis Leo Hegic üstlendi. Berlin’den Marina Zumi, TpT, Hundertzehn, Martin Krusche, İstanbul’dan Somon, Rakun, Max on Duty, Furkan Nuka Birgün, Ankara’dan Gökhan Tüfekçi ve İzmir’den Cem Sonel Beşiktaş'ta Mumcu Bakkal Sokağı, Akmazçeşme Sokak, Şair Leyla Sokak, Uğur Mumcu Parkı, Şair Nedim Caddesi, Mecit Ali Sokağı, Muvakkit Sokak, ve Çarşıağası Sokak'ta mural çalışmalar gerçekleştirdi.



Festivalde bu yıl “Hayvan Gibi” ana başlığı üzerinden süper kahramanların hayvan güçleri, karikatürde hayvan diyalogları, sokak hayvanları ve kamusal alan ilişkisi ile sanatta hayvan temsilleri ele alındı. Festivalde ileri dönüşüm kolektifi Çöpçüler, İCAF'ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında Beşiktaş Belediyesi Gençlik Merkezi'yle birlikte çalışarak kentsel atıkları toplayarak sokak hayvanlarının barınması için ihtiyaç duyulan lokasyonlarda kalıcı evler oluşturdu.



İstanbul Comics and Art Festival'i 2016 yılından bu yana Kadıköy Moda'da düzenlediklerini söyleyen Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, “İCAF çizgi roman, karikatür, sokak sanatı, fanzin, illüstrasyon ve animasyon disiplinleri üzerinden atölye, söyleşi, sergi, gösterim ve kamusal alan uygulamaları gibi yaratıcı deneyim alanları sunan, çizgi ve sokak kültürünü bir araya getiren bir şehir festivali olarak büyük ilgi görüyor. Bu yıl Avrupa yakasına geçmek istedik. Türkiye'nin bir başka kentine de taşıyabiliriz. Çünkü çok daha fazla sayıda insanı çizgi sanatlarıyla buluşturmak istiyoruz” dedi.