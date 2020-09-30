Corona virüsü gölgesinde 57. Altın Portakal

Türkiye’nin en uzun soluklu film festivali olan ve bu yıl 57’ncisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne sayılı gün kaldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşecek festivalin film gösterimleri, corona virüsü nedeniyle açık havada gerçekleşecek.

Corona virüsü salgını ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısı yapılamayınca festival programı da yeni belli olmaya başladı.

KORTEJSİZ BAŞLAYACAK

Bu sene kortejin gerçekleşmeyeceği festivalde, sanatçılar corona nedeniyle söyleşilere internet üzerinden katılacak.

GÖSTERİMLERDE MASKE TAKILACAK

Festivalin açılış töreni Yekta Kopan’ın sunumuyla 3 Ekim Cumartesi akşamı yapılacak. Seyircisiz gerçekleşecek açılış töreni, Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu, festivalin sosyal medya hesaplarından ve Kanal V televizyonundan yayınlanacak.

Festivalde yer alan filmler, ‘Yıldızların Altında’ adı verilen Konyaaltı Sahili, Cam Piramit yanı ve AKM, Amfitiyatro olmak üzere üç açık hava sinemasında gösterime sunulacak.

Sosyal mesafeli oturma düzenine uyulacak açık hava sinemasında gösterim boyunca maske takmak zorunlu olacak.

KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ SEYİRCİSİZ

Festival, 10 Ekim akşamı düzenlenecek ve yine seyircisiz gerçekleştirilecek kapanış ve ödül töreniyle sona erecek. (DHA)

