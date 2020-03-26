Corona virüsüne karşı yoga dersleri

Yoga Academy Journal dergisi, yaşanan corona virüsü salgınına rağmen yayınlanmaya devam ediyor. Derginin 30. sayısı okurlara hediye olarak dağıtılacak.

Yoga alanında uzman kadro tarafından hazırlanan dergi, sağlıklı yaşam meraklıları için birbirinden ilginç ve faydalı konu başlıklarından oluşuyor. Orijinal Yoga Sistemi tekniklerini sade ve etkili bir biçimde aktaran derginin son sayısında ele alınan en çarpıcı konulardan birisini corona virüsü oluşturuyor.

Dergide özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren ve içinde bulunduğumuz süreçte virüse karşı dayanıklılığı artıran, herkesin evinde rahatlıkla uygulayabileceği teknikler de yer alıyor. Derginin danışmanlığını, Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf yapıyor.