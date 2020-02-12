CRR’de 3 caz konseri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda 15-16 ve 17 Şubat’ta cazseverlere özel 3 konser gerçekleşecek. Ünlü basçı Avishai Cohen Triosu ile 15 Şubat’ta, İtalyan şarkıcı ve söz yazarı Chiara Pancaldi 16 Şubat’ta, beşlisini oda rock müzik orkestrasına dönüştürmeyi hedefleyen Vincent Peirani ise 17 Şubat’ta CRR’de konser verecek.

Ünlü virtüöz basçı, besteci ve vokal Avishai Cohen, 50. yaşını, tüm dünya soundlarını temsil eden yeni projesi ‘50 50 50' ile 50 ülkede 50 konser vererek kutluyor. Cohen proje kapsamında 15 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00'de CRR'de İstanbullu cazseverlerle buluşacak. Konserde sanatçıya piyanoda Elchin Shirinov, davulda Noam David eşlik edecek. Sanatçı ayrıca, ‘Avishai Cohen Müzik Ödülü 2020' ile de genç sanatçılara kendi albümünü kaydetmek ve yayınlamak için eşsiz bir fırsat sunuyor.



BREZİLYA’DAN CAZ ESİNTİLERİ

İtalyan caz şarkıcısı ve söz yazarı Chiara Pancaldi, Brezilya'dan esintiler taşıyan müziğiyle ilk kez 16 Şubat Pazar saat 20.00'de İstanbullu cazseverlerle buluşacak. Dünyanın pek çok ülkesinde konserler veren ve ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşan Pancaldi CRR'deki konserinde, “Songs Don’t Grow Old Alone” albümünden şarkılar seslendirecek.



KLASİK ROCK’I CAZA DÖNÜŞTÜRDÜ

17 Şubat'ta, Avrupa cazının en karizmatik isimlerinden Fransız sanatçı Vincent Peirani, klasik rock'ı caza dönüştürdüğü Living Being II (Night Walker) albümüyle CRR'de olacak. Konserde Peirani ve akordeonuna saksafonda Emile Parisien, klavyede Tony Paeleman, bas gitarda Julien Herné ve davulda Yoann Serra eşlik edecek. Peirani albümde efsanevi hard rock grubu Led Zeppelin'e atıfta bulunmuş. Sanatçı “Yetmişli yılların şarkıları beni her zaman büyülemiştir ve gruptaki herkes Led Zeppelin’i sever. Onların şarkıları bizim için çok ilham vericidir” diyor.

Vincent Peirani, grubunun ‘oda rock müzik orkestrası’ olmak istediğini söylüyor ve kanıt olarak.”Living Being II – Night Walker”ı gösteriyor. Peirani'ye göre albüm, bu yılın hem en hassas ve hem de en güçlü albümü.



80 ve 20 TL arasında değişen konser biletleri, CRR Konser Salonu Gişesi ve Biletix'ten temin edilebilir.