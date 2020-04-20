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Çukur dizisinin yeni bölümü evden çekildi
Çukur dizisinin yeni bölümü evden çekildi
Çukur kaldığı yerden devam ediyor. Yeni bölümü evden çekilen dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak...
Kültür Sanat 20 Nisan 2020 - 09:22

Corona virüsü nedeniyle diziler seti durdurdu ve uzun süredir tüm oyuncular da herkes gibi evinde… Ne var ki Arka Sokaklar dizisi hala çekim yapmaya devam ediyor. Çekime devam eden dizilerden biri de Çukur. Ama dizi sete dönmedi ve evden çekim yaptı. Bugün yayınlanacak yeni bölümde oyuncular, kendi imkanlarıyla evlerinde çekim yaptı. Bugünkü bölümde Yamaç’la ağabeylerinin arasındaki gerilime Vartolu’nun dahil oluşu ile Karaca ve Azer’in gizli ilişkisinde yaşanacakları izleyeceğiz.

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