Da Vinci’yi de geride bıraktı

Amerika'daki üniversite eğitiminin yükselen maliyetine dikkat çekmek için, üniversite kampüslerinde uzun süredir tercih edilen bira markası Natural Light’in sanat eseri, bilinen en pahalı sanat eseri olan Leonarda da Vinci'nin Salvator Mundi (450.3 milyon olan) tablosunu dahi geride bıraktı.

İçecek firması, Amerika’da dört yıllık üniversite eğitiminin ortalama maliyeti olarak belirlediği 180 bin dolar çarpı sergilenen 2 bin 600 diploma için, 470 milyon dolarlık değeri elde ederek, bu çalışmanın şimdiye kadar yapılmış en pahalı sanat eseri olduğunu ileri sürdü.



Marka, ortaya çıkan sanat eserini “Tasarım, öğrencilerin hem borç krizi ölçeğini göstermeyi, hem de kolej borcunun yükü altında olanlar için yarattığı kaotik etkiye dikkat çekmeyi amaçlıyor” şeklinde tanımlıyor.



ABD'de öğrenci kredisi borcu 1,7 trilyon dolar olarak 2021’de rekor seviyeye ulaştı.