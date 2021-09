Damask Vocal Quartet, Kibritçi Kızın Tutkusu’nu Tarsus’ta seslendirdi

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, David Lang’ın “Politzer Ödüllü” eseri Kibritçi Kızın Tutkusu’nu da seslendiren Damask Vocal Quartet’i Tarsuslu sanatseverlerle buluşturdu. Tarsus St. Paul Müzesi’nde yer alan konser sonunda sanatçılar, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Ali Ekber ŞEN

“Sanat iyileştirir” temasıyla düzenlenen 19'ncu Müzik Festivali'nde David Lang'ın “Politzer Ödüllü” eseri Kibritçi Kızın Tutkusu'nu da seslendiren Damask Vocal Quartet, Tarsuslu sanatseverlerle buluştu.

FESTİVAL 2 EKİM’E KADAR SÜRECEK

Adını Suriye'ye (Şam) özgü kumaş tasarımından alan Hollanda merkezli ve dört farklı ulus sanatçılarından oluşan Topluluk, Soprano Katharine Dain, Mezzo-soprano Marine Fribourg, Tenor Edward Leach ve Bariton Drew Santini'den oluşuyor. Konserde, Kibritçi Kızın Tutkusu ile birlikte My Lord, What a Morning, Shall We Gather at the River, Were You There eserleri de seslendirildi. Konser sonunda, sanatçılar sürpriz yaparak Mersinli Besteci Prof. Dr. Nevit Kodallı'nın koro için düzenlediği Zekiyem eserini seslendirdi.

Tarsuslu sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otçu'nun yanı sıra, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'da dinleyiciler arasında yer aldı.

2 Ekim'e kadar sürecek Festival'in bir sonraki etkinliğinde, usta klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici 24 Eylül'de aynı saatte Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu'nda ücretsiz olarak yer alacak.