Demirci, 99’uncu ödülünü aldı

SÖZCÜ Gazetesi’nin çizgi ustası karikatürist Hicabi Demirci, Rotterdam Uluslararası Erasmus Karikatür Yarışması’nda 2.’lik ödülünü kazandı. Meslek hayatındaki 99. ödülünü alan Demirci’yle hem ödülünü hem de çizgi dünyasını konuştuk

– Öncelikle Hollanda'dan aldığın ödülünü tebrik ediyoruz… Bu ödülü ve ödül getiren karikatürünü anlatır mısın?

Rönesans'la birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının yaratıcısı olan Rotterdam doğumlu Erasmus adına yapılan uluslararası karikatür yarışması… Konusu hümanizmin temel konularından birisi olan ‘arkadaşlık'tı. Jüri ödülü verme gerekçesini şöyle açıkladı:

‘Hicabi, bize tekerlekli sandalyedeki arkadaşlarına yardım etmek için ellerinden geleni yaptıkları besbelli iki çocuğu gösteriyor. Artık bisikletlerini kullanamayacaklar, ama resim bize böylelikle üçünün de yola devam edebileceğini sezdirmektedir. Biri tekerlikli sandalyede ve ikisi yayan olarak. Erasmus, gerçekten, bu gençlerle gurur duyardı! Bu çalışma, ayrıca, ince bir ustalığı da yansıtıyor.' Evet, bu açıklama beni çok mutlu etti. Zaten Erasmus da ‘Bir can dostun için bir iş yapmaktan, o iş ciddi bir emek harcamayı gerektirse bile, kaçınmamalısın' demiş.

Dalyaya sanırım 1 kaldı

– Bugüne kadar kaç yılda kaç ulusal ve ulaslararası ödülün oldu, galiba dalya dedin veya demek üzeresin?

Ulusal ve uluslararası karikatür yarışmalarından 100'e yakın ödüller kazandım. Yarışmaları üretmek ve uluslararası izleyiciyle buluşmasına katkı sağlayan bir unsur olarak görüyorum. Ödül konusunda Dalya demedim ama dalyaya sanırım 1 kaldı.

– Karikatürün gençler üzerindeki etkilerini nasıl anlatırsın?

Desen Yayınları'ndan çıkan Çizgili Hayat ve Çizginin Çizgisi kitaplarım üzerinden okullarda görsel okuma etkinlikleri yapıyorum. Bu vesileyle gençlerle çok sık bir araya geliyorum. Gençler karikatür üzerinden hümanizmi, adaleti, kadın erkek eşitliğini öğreniyor. Karikatür bize erdemli bir insan olmanın yollarını gösterir. Karikatüre sevgiyle ve hoşgürüyle bakılmalıdır.