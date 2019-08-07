‘Dergah – Dağın Saklı Yüzü’ ile okurlara merhaba

Chiviyazıları Yayınevi tarafından yayımlanan “Dergah – Dağın Saklı Yüzü” okuru aynı coğrafyaların farklı dönemlerine götürüyor. Acar Sanchez Iniesta unutulmuş, hatırlanması yasaklanmış ve verilmiş sözlerin arasındaki gerçeklere odaklanıyor.

ROMANIN KONUSU

Amerika'da yaşayan emekli asker John Gable, ülkesinin haber bülteninde yayınlanan küçük bir haberin peşine düşer. Haber onu hem kendi geçmişine hem de günümüz Türkiyesi’ne taşıyacaktır. Çünkü o küçük, kimsenin umursamayacağı haber John Gable'ın herkesten sakladığı bir sırdır. John Gable'ın binlerce kilometrelik yolculuğu onu geçmişin sırlarıyla birlikte Binbaşı Cem Elvan ve emir eri İsmail ile karşı karşıya getirecek ve bu karşılaşma hepsinin hayatını bir daha geri dönülmeyecek şekilde değiştirecektir.

BİR TÜRKİYE MANZARASI

Acar Sanchez Iniesta ilk romanı “Dergah – Dağın Saklı Yüzü”nde bir Türkiye manzarası çiziyor. Bir Amerikalının oryantalist bakışının ardına Türkiye'nin farklı dönemlerinde yaşanan gerçeklerin altını çiziyor. Iniesta, yarattığı küçük bir köyden bugüne bir insanlık dersleri veriyor. Karların arasına sıkışıp kalmış küçük insanların hayatları bize unuttuğumuz duyguları anımsatıyor.