Derya Baykal ve kızı Müjgan Ferhan Şensoy’un sürpriz buluşması

Baykal ve kızı Müjgan Ferhan Şensoy da anne kız olarak Menajerimi Ara dizisinde yer alacak.

Ay Yapım'ın imzalı, Star TV'de ekranlara gelecek ‘Menajerimi Ara' dizisi için geri sayım devam ediyor.

İlk bölümünde Tuba Büyüküstün'ü göreceğimiz dizinin ilerleyen bölümlerinde Derya Baykal ve kızı Müjgan Ferhan Şensoy da anne kız olarak diziye konuk olacaklar.

Senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak'ın yazdığı, Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda yer aldığı, Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli oyunculardan oluşan kadrosu ile dikkat çeken dizi, yakında Star TV'de başlayacak.